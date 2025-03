Der Investmentfonds für britische Nebenwerte präsentiert robuste Finanzkennzahlen und führt strategische Portfolioumschichtungen mit gezielten Aktienrückkäufen durch.

Der BlackRock Smaller Companies Trust PLC verzeichnete zum Stichtag 3. März 2025 beachtliche Nettovermögenswerte, die das anhaltende Interesse an britischen Nebenwerten unterstreichen. Der nicht geprüfte Nettoinventarwert belief sich auf 1.377,48 Pence pro Aktie bei reiner Kapitalbetrachtung und Berücksichtigung der Schulden zum Nennwert. Bei Einbeziehung der Schulden zum beizulegenden Zeitwert erhöhte sich dieser Wert auf beeindruckende 1.438,26 Pence. Unter Berücksichtigung des laufenden Jahreseinkommens stiegen die Werte weiter auf 1.406,25 Pence beziehungsweise 1.467,03 Pence. Diese Zahlen spiegeln die solide Finanzlage des Unternehmens wider und deuten auf eine positive Entwicklung im britischen Markt für kleinere Unternehmen hin.

Veränderungen im Aktienbestand und Portfoliostruktur

Im Zuge seiner kontinuierlichen Portfolioanpassungen hat der Trust jüngst einen Aktienrückkauf von 50.000 Stammaktien am 3. März 2025 durchgeführt, wodurch sich die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien auf 43.754.792 reduzierte, ohne die 6.238.731 in der Treasuryabteilung gehaltenen Aktien. Zudem erfüllte BlackRock Smaller Companies Trust seine regulatorischen Pflichten gemäß Listing Rule 15.6.8R und gab bekannt, dass zum 28. Februar 2025 Investitionen in andere börsennotierte geschlossene Investmentfonds bestanden, darunter Empiric Student Property PLC, Great Portland Estates PLC, Hammerson PLC, Sirius Real Estate Limited und Workspace Group PLC. Diese strategische Diversifikation im Immobiliensektor verdeutlicht die ausgewogene Anlagestrategie des Trusts auch in herausfordernden Marktphasen. Für Anleger dient diese Transparenz als wichtiger Indikator für die Ausrichtung und Stabilität des Portfolios.

