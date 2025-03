Die NASDAQ-notierte MicroStrategy verzeichnet Kursschwankungen parallel zum Kryptomarkt und bleibt weit unter ihrem Jahreshöchststand mit negativer Finanzentwicklung.

Die MicroStrategy-Aktie präsentiert sich am Dienstag mit gemischten Signalen im NASDAQ-Handel. Während das Papier zunächst mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 252,20 USD notierte, verzeichnete es im weiteren Tagesverlauf einen deutlichen Rückgang um 4,59 Prozent. Die Volatilität der Aktie steht in direktem Zusammenhang mit den jüngsten Schwankungen im Kryptomarkt, insbesondere beim Bitcoin. Nach einem deutlichen Anstieg am Sonntag, ausgelöst durch einen Post von Trump auf Truth Social, folgte am Montag eine ebenso starke Gegenbewegung. Am Dienstag zeigte der Bitcoin wieder Anzeichen einer Erholung, was sich entsprechend auf die MicroStrategy-Aktie auswirkte. Die Aktie bewegte sich im Tagesverlauf zwischen einem Tiefstkurs von 240,61 USD und einem Höchststand von 254,20 USD, wobei das Handelsvolumen bei 1.187.332 Aktien lag.

Jahresvergleich und Finanzlage

Im Jahresvergleich bewegt sich die MicroStrategy-Aktie in beachtlicher Entfernung von ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 22. November 2024 bei 542,85 USD erreicht wurde - ein Abstand von 53,54 Prozent zum aktuellen Kurs. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 2. Mai 2024 bei 101,00 USD verzeichnet, was dem Papier theoretisch noch einen Spielraum von 59,95 Prozent nach unten lässt. Die Quartalszahlen zum 31. Dezember 2024, die am 5. Februar 2025 vorgelegt wurden, fielen negativ aus: MicroStrategy verzeichnete einen Verlust von 3,03 USD je Aktie, während im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,58 USD je Anteilsschein erzielt wurde. Der Umsatz ging im gleichen Zeitraum um 3,04 Prozent zurück und belief sich auf 120,70 Millionen USD gegenüber 124,48 Millionen USD im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Verlust von 0,385 USD je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 6. Mai 2025 erwartet und könnten weitere Hinweise auf die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

