Der Technologiekonzern verzeichnet temporäre Kursverluste an der NASDAQ, während Experten weiterhin Potenzial sehen und ein Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau prognostizieren.

Die Microsoft-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag an der NASDAQ einen Rückgang von 0,4 Prozent auf 387,12 USD. Im Tagesverlauf weiteten sich die Verluste zeitweise auf ein Tagestief von 381,00 USD aus, nachdem der Handelstag bei 383,44 USD begonnen hatte. Das aktuelle Kursniveau liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD, das am 6. Juli 2024 erreicht wurde - ein Abstand von fast 21 Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleiben Analysten für die Zukunft optimistisch und haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,00 USD festgelegt.

Die Fundamentaldaten des Technologieriesen zeigen weiterhin eine solide Entwicklung. Im letzten Quartalsbericht, der am 29. Januar 2025 veröffentlicht wurde, präsentierte Microsoft ein Ergebnis je Aktie von 3,24 USD, was einer Steigerung von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Der Umsatz kletterte um beachtliche 12,27 Prozent auf 69,63 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie.

KI-Investitionen als Wachstumstreiber

Im hart umkämpften Markt für künstliche Intelligenz positioniert sich Microsoft weiterhin als führender Akteur. Die enge Partnerschaft mit OpenAI, dessen ChatGPT-Technologie in Microsoft-Produkte wie Copilot integriert wird, erweist sich als strategischer Vorteil. Microsoft Copilot, eine auf generativer KI basierende Lösung, ist tief in die Microsoft-365-Produktpalette eingebunden und unterstützt Nutzer in Anwendungen wie Word, Excel und Outlook. Diese KI-Integration in bestehende Geschäftsanwendungen hebt Copilot von klassischen Chatbots ab und zielt primär auf Unternehmen und Produktivitätsanwender ab. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten Aufschluss darüber geben, inwieweit die massiven KI-Investitionen bereits Früchte tragen. Microsoft wird voraussichtlich am 29. April 2025 seine Kennzahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlichen.

