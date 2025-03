Trotz leichter Kurserholung nach dem 1:1 gegen Lille beeinträchtigt das sportliche Ergebnis die Finanzperspektive des Fußballvereins aus Dortmund erheblich.

Der Aktienkurs von Borussia Dortmund zeigte sich am Mittwoch trotz des enttäuschenden 1:1-Unentschiedens im Champions-League-Achtelfinale gegen OSC Lille leicht erholt. Im XETRA-Handel legte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,29 Euro zu und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 3,31 Euro. Allerdings belastet das durchwachsene sportliche Ergebnis die mittelfristigen Kursaussichten des Bundesligazehnten. Der Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse, der zusätzliche Einnahmen bedeuten würde, ist nun gefährdet. Das Rückspiel in Nordfrankreich findet kommende Woche statt und wird von Anlegern mit Spannung erwartet, da ein Weiterkommen gegen den Tabellenfünften aus Frankreich keineswegs sicher ist. Bemerkenswert ist die beachtliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro, das am 09.05.2024 erreicht wurde - der aktuelle Kurs liegt damit rund 32,37 Prozent unter diesem Jahreshöchstwert.

Analysten bleiben trotz Rückschlägen optimistisch

Trotz der sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen bleiben Finanzexperten verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,00 Euro je Aktie, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings sind die jüngsten Geschäftszahlen durchwachsen: Im letzten Quartal verzeichnete der BVB einen Umsatzrückgang um 11,06 Prozent auf 137,19 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 Euro und fiel damit deutlich geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (0,17 Euro). Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,212 Euro je Aktie. Aktionäre können mit einer leicht steigenden Dividende rechnen - für 2025 wird eine Ausschüttung von 0,070 Euro je Anteilsschein prognostiziert, nach 0,060 Euro im Vorjahr. Die Vorlage der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 ist für den 15. Mai terminiert und könnte neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

Anzeige

Borussia Dortmund GmbH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...