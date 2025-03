Die SFC Energy AG konnte am 5. März 2025 ihren ersten Auftrag aus dem Königreich Saudi-Arabien verkünden, was zu einem deutlichen Kursanstieg führte. Die Aktie des deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten gewann im Tagesverlauf knapp neun Prozent an Wert und erreichte damit den höchsten Stand seit Herbst letzten Jahres. Der Brunnthal/Münchner Konzern, ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellenlösungen, wird die auf Bau- und Infrastrukturlösungen spezialisierte RESTART Limited Company mit EFOY Pro Methanol-Brennstoffzellen und entsprechendem Zubehör für 100 Überwachungssysteme beliefern. Diese Bestellung markiert den ersten Markteintritt von SFC Energy in Saudi-Arabien und wird im laufenden Geschäftsjahr 2025 sowohl umsatz- als auch ergebniswirksam sein. Der Auftrag folgt einer intensiven Testphase, bei der die SFC-Technologie ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter den anspruchsvollen klimatischen Bedingungen der Arabischen Halbinsel unter Beweis stellen konnte und sich gegen Konkurrenzprodukte durchsetzte.

Strategische Expansion in den Nahen Osten

Die neu gewonnene Partnerschaft mit RESTART wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Präsenz im Nahen Osten betrachtet, einer Schlüsselregion für die globale Wachstumsstrategie des im SDAX notierten Unternehmens. RESTART wird die Brennstoffzellen-Technologie für CCTV- und andere Überwachungssysteme im Bereich der öffentlichen Sicherheit einsetzen. Die Systeme sollen eine zuverlässige, unterbrechungsfreie und umweltfreundliche Stromversorgung an netzfernen Standorten sicherstellen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Lösung mit der saudischen Vision 2030 im Einklang steht, die auf saubere Energielösungen setzt und durch Innovation zur Diversifizierung und Minimierung traditioneller Energiequellen beiträgt. Für SFC Energy, die bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen weltweit verkauft hat, bedeutet dieser Auftrag einen strategisch wichtigen Schritt in eine Region mit erheblichem Wachstumspotenzial und unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Technologieanbieters.

Anzeige

SFC Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SFC Energy-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten SFC Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SFC Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SFC Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...