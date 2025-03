Der Chemikalienhändler erlebt turbulenten Börsentag mit anfänglichem Kursgewinn und späterem Rückgang, bei deutlich erhöhtem Handelsvolumen im Nachmittagsgeschäft.

Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag verzeichnete am heutigen Handelstag erhebliche Kursschwankungen an der deutschen Börse. Nach einem starken Start in den Handelstag mit einem deutlichen Plus von 2,90 Prozent am Vormittag wendete sich das Blatt im Tagesverlauf. Zum Handelsstart notierte die Aktie bei 62,94 EUR und kletterte zunächst auf ein Tageshoch von 63,94 EUR, was einem Anstieg von 2,8 Prozent entsprach. Diese positive Entwicklung konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden. Am Nachmittag drehte der Kurs ins Negative und verzeichnete einen Rückgang von 3,0 Prozent auf 62,64 EUR. Besonders auffällig war dabei das gesteigerte Handelsvolumen: Während am Vormittag lediglich 6.325 Aktien gehandelt wurden, belief sich die Anzahl der gehandelten Papiere am Nachmittag auf 103.424 Stück, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hindeutet.

Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld

Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen Brenntag konfrontiert ist. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von rund 86 EUR, welches Anfang März 2024 erreicht wurde, notiert die Aktie derzeit etwa 37 Prozent niedriger. Vom 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR, das Mitte Januar 2025 verzeichnet wurde, liegt der Kurs allerdings immer noch etwa 15 Prozent entfernt. Die jüngsten Quartalszahlen verdeutlichen die operativen Schwierigkeiten: Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete Brenntag einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,18 EUR) darstellt. Auch umsatzseitig musste das Unternehmen einen leichten Rückgang von 0,48 Prozent auf 4,07 Milliarden EUR hinnehmen. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie und eine Dividendenausschüttung von 2,05 EUR, was unter der Vorjahresdividende von 2,10 EUR liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten beläuft sich auf 76,29 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

