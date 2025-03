Der Logistikkonzern erzielt einen Tarifkompromiss mit Gehaltserhöhungen, was den Aktienkurs um fast 5 Prozent auf 39,04 Euro ansteigen lässt.

Die Aktie der DHL Group, ehemals Deutsche Post, verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg im XETRA-Handel. Das Papier legte um 4,9 Prozent zu und erreichte einen Wert von 39,04 Euro. Im Tagesverlauf kletterte die Aktie zeitweise sogar auf 39,17 Euro. Bereits zum Handelsstart notierte der Wert bei 38,05 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,1 Millionen umgesetzte Aktien. Diese positive Entwicklung erfolgte nach der Bekanntgabe einer Tarifeinigung zwischen dem Logistikkonzern und der Gewerkschaft Verdi. Nach mehreren gescheiterten Verhandlungsrunden und Warnstreiks konnten sich beide Parteien auf einen neuen Tarifvertrag einigen, der Lohnerhöhungen und zusätzliche Urlaubstage für die Beschäftigten der Deutschen Post vorsieht. Die Gewerkschaft äußerte sich zufrieden mit dem erzielten Ergebnis, obwohl die ursprüngliche Forderung von sieben Prozent Lohnerhöhung und drei weiteren Urlaubstagen nicht vollständig durchgesetzt werden konnte. Die Einigung sieht stattdessen eine moderatere Anhebung der Gehälter vor.

Aktuelle Marktposition und Ausblick

Derzeit liegt das 52-Wochen-Hoch der DHL Group-Aktie bei 42,44 Euro, das am 2. August 2024 erreicht wurde. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste der Kurs noch etwa 8,7 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 14. Januar 2025 mit 33,03 Euro verzeichnet, was rund 18 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2023 schüttete der Konzern eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Aktie aus. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine leicht erhöhte Ausschüttung von 1,86 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten für die DHL Group-Aktie liegt bei 40,50 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen vom 5. November 2024 zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,64 Euro, was leicht unter dem Vorjahreswert von 0,68 Euro lag. Der Umsatz stieg jedoch von 19,40 Milliarden Euro auf 20,59 Milliarden Euro. Analysten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,81 Euro je Aktie.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...