Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel legte das Papier des Münchner Triebwerksherstellers um 4,8 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich 356,00 Euro - ein neues 52-Wochen-Hoch. Dies bedeutet eine beeindruckende Erholung von fast 70 Prozent gegenüber dem Tiefstand von 208,70 Euro im April 2024. Besonders interessant ist der Kursanstieg im Zusammenhang mit einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung: Der US-Finanzriese Morgan Stanley hat seine Beteiligung an MTU Aero Engines ausgebaut und hält nun 3,78 Prozent der Stimmrechte direkt sowie weitere 1,19 Prozent über Finanzinstrumente, womit die Gesamtposition bei 4,97 Prozent liegt.

Analysten optimistisch für weitere Entwicklung

Die Marktexperten zeigen sich für die weitere Entwicklung der MTU-Aktie zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 354,20 Euro und wurde somit bereits leicht übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,84 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2023 rechnen Experten mit einer Erhöhung auf 2,32 Euro für das laufende Jahr. Die nächsten Quartalszahlen dürften am 5. Mai 2025 veröffentlicht werden und könnten weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben. Der Triebwerkshersteller profitiert derzeit von der allgemeinen Erholung im Luftfahrtsektor, was sich in der starken Kursentwicklung widerspiegelt.

