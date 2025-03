Der IT-Dienstleister erlebte einen bemerkenswerten Handelstag mit Kurssteigerungen von über 16 Prozent, bleibt jedoch unter dem Jahreshöchststand vom März 2024.

Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen beeindruckenden Kursanstieg im XETRA-Handel. Bereits am Vormittag startete das Wertpapier mit einem Plus von 4,8 Prozent bei 34,20 EUR in den Handelstag. Im weiteren Tagesverlauf setzte sich die positive Entwicklung fort, wobei zur Mittagszeit ein deutlicher Anstieg um 15,5 Prozent auf 37,80 EUR zu verzeichnen war. Am Nachmittag erreichte die Rallye ihren Höhepunkt mit einem Plus von 16,4 Prozent, was einem Kurs von 38,10 EUR entsprach. Das Tageshoch wurde mit 38,56 EUR markiert, während das Handelsvolumen auf beachtliche 672.079 gehandelte Aktien anstieg - ein klares Zeichen für das gesteigerte Investoreninteresse.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 52,42 EUR, das am 15. März 2024 erreicht wurde, liegt die Aktie trotz des aktuellen Anstiegs noch etwa 37,6 Prozent unter diesem Spitzenwert. Jedoch notiert das Papier nun rund 32,6 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR vom 10. Januar 2025. Für Anleger relevant sind zudem die Geschäftsergebnisse des letzten Quartals, die Bechtle am 8. November 2024 präsentierte. Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR, was unter dem Wert des Vorjahresquartals (0,53 EUR) liegt. Beim Umsatz konnte hingegen eine leichte Steigerung um 2,17 Prozent auf 1,51 Milliarden EUR verzeichnet werden. Marktexperten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,96 EUR und eine Dividendenausschüttung von etwa 0,693 EUR, was leicht unter der Vorjahresdividende von 0,700 EUR liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bechtle-Aktie beträgt derzeit 43,83 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert und den TecDAX-Wert für Anleger interessant macht.

