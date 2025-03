Die britische Wettbewerbsbehörde genehmigt unter Auflagen die 35-Milliarden-Dollar-Fusion, die auf KI-gestützte Technologielösungen abzielt und von Kunden positiv aufgenommen wird.

Die Synopsys Inc. kann einen bedeutenden Erfolg auf dem Weg zur geplanten Übernahme des Simulationssoftware-Spezialisten Ansys verzeichnen. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat in ihrer ersten Prüfphase grünes Licht für die rund 35 Milliarden Dollar schwere Transaktion gegeben. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung bereits angekündigter Veräußerungen, die potenzielle Wettbewerbsbedenken ausräumen sollen. Ursprünglich hatte die CMA Bedenken geäußert, dass der Zusammenschluss Innovationen im Sektor beeinträchtigen und zu Preiserhöhungen führen könnte. An der Nasdaq reagierte die Synopsys-Aktie mit leichten Kursgewinnen auf die positive Nachricht.

Strategische Ausrichtung auf KI-gestützte Designlösungen

Laut Sassine Ghazi, Präsident und CEO von Synopsys, genießt die Übernahme starke Unterstützung auf Kundenseite. Der Zusammenschluss soll den Weg für neue KI-gestützte Designlösungen ebnen, die Elektronik und Physik miteinander verbinden. Forschungs- und Entwicklungsteams würden dadurch Zugang zu fortschrittlichen Werkzeugen erhalten, die Innovationen vorantreiben. Synopsys, ein führender Anbieter von Designlösungen im Bereich Silizium bis hin zu Systemen, erwartet den Abschluss der Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025, vorbehaltlich weiterer behördlicher Genehmigungen in anderen Jurisdiktionen. Das Unternehmen, das eine beeindruckende Bruttomarge von 81,35 Prozent aufweist und mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz verzeichnet, hat kürzlich starke Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 präsentiert und die Markterwartungen übertroffen.

