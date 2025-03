Ein unerwarteter Kursgewinn von 4,11 Prozent bei Ford Motors im Kontext möglicher Zollerleichterungen durch die US-Regierung sorgt für Optimismus bei Investoren.

Die Ford Motor Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im jüngsten Handelsverlauf. Das Wertpapier notierte bei 9,49 US-Dollar, was einem Preisanstieg von 4,11 Prozent entspricht. Gegenüber dem Schlusskurs des Vortages gewann die Aktie 38 Cent hinzu, was Anlegern Grund zur Freude gibt. Diese positive Entwicklung findet vor dem Hintergrund zunehmender Hoffnungen statt, dass die von US-Präsident Trump kürzlich verhängten Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada möglicherweise gelockert werden könnten. Besonders relevant für Ford erscheint die Meldung, dass Trump erwägt, Automobilherstellern einen einmonatigen Aufschub bei den neu eingeführten Zöllen zu gewähren. Diese potenzielle Erleichterung könnte für den internationalen Automobilkonzern, der stark in nordamerikanische Lieferketten eingebunden ist, von erheblicher Bedeutung sein und erklärt teilweise den aktuellen Kursanstieg.

Komplexe Handelsdynamik belastet Automobilsektor

Die jüngst implementierten Zölle, darunter eine 25-prozentige Abgabe auf Importe aus Kanada und Mexiko sowie eine Erhöhung auf 20 Prozent für chinesische Waren, haben Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und der Verbraucherpreise in den USA geweckt. Dies ist besonders kritisch für Automobilhersteller wie Ford, die auf internationale Lieferketten angewiesen sind. Die Handelsspannungen werden zusätzlich durch die Drohung des Premierministers von Ontario, Doug Ford, verkompliziert, der ankündigte, die Stromlieferungen aus seiner Provinz in die USA möglicherweise zu stoppen - ein Schritt, der die Produktionskosten für Unternehmen wie Ford Motor erhöhen könnte. Trotz dieser Herausforderungen signalisieren US-Handelsvertreter Gesprächsbereitschaft, was Investoren zuversichtlicher stimmt und sich positiv auf den Aktienkurs von Ford auswirkt.

