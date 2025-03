Der chinesische Technologiekonzern profitiert von staatlichen KI-Initiativen und weist beeindruckende Finanzergebnisse auf, was zu einem deutlichen Kursanstieg führt.

Die Tencent-Aktie verzeichnete am Mittwoch im Frankfurter Handel einen bemerkenswerten Anstieg von 1,3 Prozent auf 60,75 Euro. In der Spitze erreichte das Papier sogar 61,39 Euro, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse hindeutet. Die positive Entwicklung reiht sich in einen größeren Aufwärtstrend ein, der den Technologiegiganten seit seinem 52-Wochen-Tief von 31,17 Euro im März 2024 um beeindruckende 48,69 Prozent nach oben katapultiert hat. Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist unter anderem Chinas verstärkter Fokus auf künstliche Intelligenz. Im Rahmen des Nationalen Volkskongresses betonte die chinesische Regierung die zentrale Bedeutung von KI-Technologien und kündigte umfangreiche Fördermaßnahmen an. Diese politische Unterstützung, gekoppelt mit Tencents eigenen Fortschritten im KI-Sektor, sorgten für Rückenwind bei Investoren. Die jüngste Quartalsbilanz untermauert diese positive Einschätzung: Für das Quartal bis zum 30. September 2024 meldete Tencent einen Gewinn pro Aktie von 6,27 HKD, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 4,13 HKD im Vorjahreszeitraum entspricht. Auch der Umsatz wuchs um solide 8,98 Prozent auf 181,93 Milliarden HKD.

Tech-Rallye in Hongkong beflügelt Tencent

Im Sog einer allgemeinen Rallye im asiatischen Technologiesektor konnte Tencent besonders profitieren. Der Hang Seng Tech Index verzeichnete einen beachtlichen Anstieg von über 3 Prozent, während die Tencent-Aktie in Hongkong um 4,7 Prozent zulegte. Diese Entwicklung wird teilweise durch die neuen fiskalischen Stimulusmaßnahmen Chinas begünstigt, die auf eine Stärkung des heimischen Konsums und technologischer Innovationen abzielen. Gleichzeitig sorgt die temporäre Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und seinen Handelspartnern für zusätzliches Vertrauen der Investoren. Besonders dynamisch entwickelt sich der KI-Bereich, in dem chinesische Unternehmen zunehmend Erfolge verbuchen. Mit der Ankündigung eines erhöhten Haushaltsdefizits von 4 Prozent plant die chinesische Regierung, gezielt Konsumgüterprogramme und den Technologiesektor zu fördern. Analysten prognostizieren für Tencent im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 22,84 CNY je Aktie, was das anhaltende Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

