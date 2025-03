Der Online-Modehändler Zalando setzt seinen Erfolgskurs fort und konnte im Geschäftsjahr 2024 trotz eines verhaltenen wirtschaftlichen Umfelds beachtliche Ergebnisse erzielen. Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf knapp 10,6 Milliarden Euro, während das Bruttowarenvolumen (GMV) um 4,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro zulegte. Besonders beeindruckend entwickelte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), das um 46 Prozent auf 511 Millionen Euro kletterte und damit die letzte Prognose von 440 bis 480 Millionen Euro deutlich übertraf. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 3,5 Prozent im Vorjahr auf 4,8 Prozent in 2024.

Auch die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit 51,8 Millionen ein neues Allzeithoch, was einem Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie verbesserte sich von 0,32 Euro im Vorjahr auf 0,96 Euro, während der Nettogewinn von 83 Millionen Euro auf 251,1 Millionen Euro stieg.

Optimistischer Ausblick für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Zalando optimistisch und erwartet ein beschleunigtes Wachstum. Das Unternehmen prognostiziert einen Anstieg des Bruttowarenvolumens und des Umsatzes zwischen 4 und 9 Prozent. Das bereinigte EBIT soll auf 530 bis 590 Millionen Euro steigen. Als Wachstumstreiber nennt Zalando die erfolgreiche Umsetzung seiner Ökosystem-Strategie in den Bereichen Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Zu den konkreten Maßnahmen zählt die Expansion des Bonusprogramms Zalando Plus in weitere europäische Märkte sowie die Ausweitung des Angebots in den Bereichen Beauty und Lounge by Zalando. Zudem plant der Konzern, durch die kürzlich angekündigte Übernahme von ABOUT YOU seine Position im europäischen E-Commerce-Markt weiter zu stärken. Die Zalando-Aktie profitierte von den positiven Nachrichten und verzeichnete im vorbörslichen Handel bei Tradegate einen Anstieg von 1,99 Prozent auf 35,29 Euro.

