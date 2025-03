EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group: Tochtergesellschaft Lokalee mit erfolgreichem Markteintritt in Marokko Partnerschaft mit Aleph Hospitality, dem größten unabhängigen Hotelmanagementunternehmen im Nahen Osten und Afrika

Starkes End-to-End-Serviceangebot für die Hotelbranche durch KI-gestützte Plattform für Concierge-Services von Lokalee

Tourismus in Marokko wächst stark; bereits heute zweitmeistbesuchte Destination in Afrika Berg, Schweiz - 6. März 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: 81D GY) setzt ihre internationale Expansionsstrategie weiter erfolgreich um. Über ihre Tochtergesellschaft Lokalee, Betreiberin einer Plattform für Concierge-Services auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI), ist die swissnet Group erfolgreich in den marokkanischen Tourismusmarkt eingetreten. Die innovative Softwarelösung von Lokalee wird im ersten Schritt in den marokkanischen Hotels des größten unabhängigen Hotelmanagementunternehmens im Nahen Osten und Afrika, Aleph Hospitality, eingesetzt. Aleph Hospitality verwaltet insgesamt über 30 Hotels in mehr als 8 Ländern. Ein weiterer Roll-out der Lokalee-Lösung in den Hotels von Aleph Hospitality ist in den nächsten Monaten vorgesehen. Lokalee verfügt über zahlreiche Tools mit Künstlicher Intelligenz, mit denen die Personalisierung auf eine vollkommen neue Stufe gehoben wird. Lokalee bietet den Gästen der Hotels personalisierte Empfehlungen für Events, Aktivitäten, Restaurants und Lifestyle-Dienstleistungen und nutzt neueste Datenanalyse, um die Vorlieben seiner Nutzer zu verstehen und aus einer Vielzahl von Empfehlungen die relevanten auszusuchen. Mit Lokalee können Hotels das Gästeerlebnis verbessern und ihre Serviceangebot erweitern. Gleichzeitig generieren die Hotelbetreiber zusätzliche Einnahmequellen durch Provisionen aus In-App-Buchungen und optimieren betriebliche Abläufe im Concierge-Services. Die Lokalee-App kommt über die gesamte Customer Journey zum Einsatz - vom reibungslosen Online-Check-in mit mobiler Schlüsselfunktion über den digitalen Zugang zu hoteleigenen Dienstleistungen sowie dem exklusiven Zugang zu lokalen Veranstaltungen bis hin zum Check-out. Einmal implementiert, fungiert Lokalee als Herzstück der Kommunikation und direktes digitales Bindeglied zwischen Hotel, Gast und Booking-Plattformen. Marokko erfreut sich unter Touristen weltweit großer und zunehmender Beliebtheit. Mit 14,5 Mio. internationalen Touristen im Jahr 2023 ist das Land hinter Ägypten die zweitmeistbesuchte Destination in Afrika. Marokko verfügt über ein reiches Kulturerbe, vielfältige Landschaften und pulsierende Metropolen wie Casablanca, Marrakesch oder Rabat. Jonathan Sauppe, CEO der swissnet Group: "Ein unvergesslicher Urlaub ist heute weit mehr als nur ein gutes Hotel. Mit unseren Hospitality-Lösungen können Hotelbetreiber den Urlaubern individuelle und authentische Erlebnisse bieten, weit weg vom Massentourismus. So erhöhen sie die Kundenzufriedenheit, erschließen neue Einkommensströme und generieren neue Stammgäste." Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





