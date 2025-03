Der französisch-niederländische Luftfahrtriese übertrifft mit beeindruckenden Quartalszahlen die Marktprognosen und plant eine strategische Neuausrichtung für nachhaltiges Wachstum.

Die Aktien von Air France-KLM verzeichneten am Donnerstag einen beeindruckenden Kursanstieg von über 16 Prozent im frühen Handel, nachdem der französisch-niederländische Luftfahrtkonzern Finanzergebnisse vorlegte, die die Markterwartungen deutlich übertrafen. Der Konzern meldete einen Jahresumsatz von 31,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert war das vierte Quartal, in dem ein operativer Gewinn von 396 Millionen Euro erzielt wurde - fast doppelt so hoch wie von Analysten erwartet. Laut Analysten von Citi Research lag der Betriebsgewinn des Unternehmens für das Gesamtjahr "etwa 18 Prozent über dem Konsens", hauptsächlich aufgrund der starken Leistung des Netzwerkfluggesellschaftsgeschäfts. Die positive Entwicklung wurde durch eine robuste Passagiernachfrage unterstützt, wobei besonders die Nordatlantikrouten und Premium-Kabinen hervorzuheben sind. Darüber hinaus profitierte die Frachtsparte von der gestiegenen Nachfrage aus Asien sowie von Unterbrechungen im Seefrachtverkehr, insbesondere im Roten Meer, was zu höheren Frachterlösen führte.

Ausblick und Strategische Neuausrichtung

Für das kommende Jahr plant Air France-KLM eine Ausweitung des Sitzplatzangebots um vier bis fünf Prozent und strebt eine Steigerung des operativen Gewinns um mindestens 300 Millionen Euro an. Diese Ziele sollen durch einen verstärkten Fokus auf profitablere Routen und ein umfassendes Sparprogramm bei KLM erreicht werden. Bei der niederländischen Tochtergesellschaft soll die Arbeitsproduktivität um fünf Prozent gesteigert werden, wozu bereits 250 Büroarbeitsplätze im vierten Quartal 2024 abgebaut wurden. Langfristig peilt der Konzern eine operative Marge von über acht Prozent an - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 5,1 Prozent im Jahr 2024. Bis 2028 soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund zwei Milliarden Euro verbessert werden. Trotz branchenweiter Herausforderungen wie Inflationsdruck und geopolitischer Unsicherheiten bleibt Air France-KLM auf einem stetigen Erholungskurs. Die starke Nachfrage in Schlüsselmärkten, niedriger als erwartete Treibstoffkosten und ein diszipliniertes Kostenmanagement positionieren die Fluggesellschaft für anhaltende Widerstandsfähigkeit im Jahr 2025.

