Der Stuttgarter Automobilhersteller verzeichnet einen beachtlichen Kursgewinn und kündigt gleichzeitig einen strategischen Aktienrückkauf für Mitarbeiterbeteiligung an.

Die Mercedes-Benz Group verzeichnete am Donnerstagvormittag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,3 Prozent und stieg auf 60,99 EUR. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchstwert von 61,12 EUR erreicht. Dies ist eine positive Entwicklung für das Stuttgarter Unternehmen, dessen Aktie sich damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR bewegt, welches im November 2024 verzeichnet wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit etwa 20 Prozent über diesem Tiefstand. Allerdings besteht noch Potenzial nach oben, denn zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das im April 2024 markiert wurde, fehlen noch rund 27 Prozent. Analysten sehen im Durchschnitt einen fairen Wert von 66,70 EUR je Aktie, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Bevorstehender Aktienrückkauf für Belegschaftsaktienprogramm

Parallel zum Kursanstieg hat der Vorstand der Mercedes-Benz Group einen Aktienrückkauf bekanntgegeben. Im Zeitraum vom 14. bis 27. März 2025 sollen eigene Aktien über die Börse erworben werden. Diese Maßnahme dient ausschließlich der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm. Bei vollständiger Teilnahme aller berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten bis zu 4.356.000 eigene Aktien zurückerworben werden, was einem Kaufpreis von etwa 259,6 Millionen EUR entspräche. Basierend auf den Erfahrungen des Vorjahres, als bei einer Teilnahmequote von 30 Prozent rund 984.000 Aktien für knapp 72,6 Millionen EUR erworben wurden, erwartet das Unternehmen auch für dieses Jahr eine vergleichbare Größenordnung. Der Rückkauf erfolgt durch ein unabhängiges Kreditinstitut nach den geltenden Regularien, wobei die Mercedes-Benz-Aktien nicht zu einem Kurs erworben werden, der über dem letzten unabhängigen Abschluss liegt.

