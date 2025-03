Cisco System - CSCO: Dreiecksformation nach den Quartalszahlen! JETZT einsteigen?

Stabiler Aufwärtstrend bei Cisco-Aktie (CSCO)

Der Netzwerkausrüster profitiert vom KI-Boom!

Cisco Systems (CSCO) - ISIN US17275R1023

Rückblick: Wir fokussieren uns auf die Dreiecksformation, die sich nach den letzten Earnings im Chartbild der Cisco-Aktie formiert hat. Es fällt auf, dass das Wertpapier die Rückschläge, die am Gesamtmarkt zu beobachten waren, nicht mitgemacht hat unnd sich wie zuletzt eng am 20-Tagedurchschnitt orientiert.

Cisco-Aktie: Chart vom 05.03.2025, Kürzel: CSCO Kurs: 63.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine nochmalige Annäherung an die Unterstützungslinie bei rund 62.50 USD wäre wünschenswert, bevor die Cisco-Aktie die schräge Linie überschreitet. Mit dem Kursziel beim Pivot-Hoch vom 13. Februar kommen wir auf ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Das enge Gap Up nach der letzten Quartalsmeldung erlaubt uns eine enge Risikospanne. Falls die Kurslücke nachhaltig unterschritten wird, sollten wir die Reißleine ziehen. Neben den generellen Marktrisiken sollten wir beachten, dass auch die Produkte von Cisco Attacken im Internet ausgesetzt sind. Eine aktuelle Warnung der US-IT-Sicherheitsbehörde CISA betrifft ältere Cisco-Router für kleinere Unternehmen, für die es 2023 ein Update gab, das aber offensichtlich nicht überall umgesetzt wurde. Unabhängig von der Schuldfrage können Imageprobleme und Einbrüche beim Aktienkurs die Folge sein.

Meinung:

Cisco meldete zuletzt am am 12. Februar seine Quartalszahlen. Dank der KI-Nachfrage war es ein Rückblick auf ein starkes Quartal. Der Netzwerkausrüster erhöhte daraufhin seine Jahresprognose für 2024/2025 und kündigte höhere Dividenden sowie milliardenschwere Aktienrückkäufe an. Der Quartalsumsatz wuchs um 9 Prozent auf 14 Milliarden USD und übertraf die Unternehmensprognose von 13.75 bis 13.95 Milliarden USD. Auch der Gewinn pro Aktie von 0.94 Dollar USD lag im Rahmen der Erwartungen. Für das Gesamtjahr erwartet Cisco nun 56 bis 56.5 Mrd. USD Umsatz statt bisher 55.3 bis 56.3 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende steigt um 3 Prozent auf 0.41 USD pro Aktie, das Aktienrückkaufprogramm wird um 15 Milliarden USD aufgestockt. Der Netzwerkausrüster profitiert vom globalen KI-Rechenzentren-Boom, wo seine Komponenten verbaut werden. Neben Hardware bietet Cisco auch KI-Sicherheitslösungen an und entwickelt mit dem französischen OpenAI-Konkurrenten Mistral Automatisierungssoftware. Charttechnisch überzeugt das Wertpapier aufgrund seiner Resilienz im Vergleich zu den Abverkäufen am Gesamtmarkt und gehört daher auf die Long-Watchlist.

Marktkapitalisierung: 254.45.50 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1451 Mio. USD

Meine Meinung zu Cisco Systems ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/kuenstliche-intelligenz-ki-boom-treibt-umsatz-und-ausblick-bei-cisco-dividende-steigt/100107553.html, https://www.heise.de/news/Attacken-auf-Sicherheitslecks-in-Cisco-RV-Routern-WhatsUp-Gold-und-Windows-10302858.html

Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

Autor: Thomas Canali

