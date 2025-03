Die Thyssenkrupp-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und klettert am Donnerstag um 5 Prozent auf 9,45 Euro. Damit erreicht das Papier des traditionsreichen Industriekonzerns den höchsten Stand seit drei Jahren und manifestiert seine Wandlung vom chronischen Underperformer zur Kursrakete. Im frühen XETRA-Handel verzeichnete die Aktie bereits grüne Vorzeichen mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 9,22 Euro, bevor sie im Tagesverlauf weiter zulegte. Der bisherige Tageshöchststand wurde bei 9,40 Euro markiert. Bemerkenswert ist das enorme Handelsvolumen: Bereits in den ersten Handelsstunden wurden über 1,3 Millionen Thyssenkrupp-Aktien gekauft und verkauft, was das gestiegene Anlegerinteresse deutlich unterstreicht.

Beachtliche Erholung nach Tiefstand

Die aktuelle Kursentwicklung ist besonders beeindruckend im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 2,77 Euro, das im September 2024 erreicht wurde. Mit dem jetzigen Kursniveau hat sich der Wert der Aktie mehr als verdreifacht, was einer Steigerung von über 200 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Quartalszahlen, die der Konzern Mitte Februar veröffentlichte. Für das zum 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal meldete Thyssenkrupp einen Verlust von 0,08 Euro je Aktie, was allerdings eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,50 Euro darstellt. Der Umsatz ging im gleichen Zeitraum um 4,28 Prozent auf 7,83 Milliarden Euro zurück. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten dennoch mit einem Gewinn von 0,673 Euro je Aktie. Die Bilanz für das zweite Quartal 2025 wird am 15. Mai erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die künftige Entwicklung des Unternehmens geben.

