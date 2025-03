Die Bilfinger SE-Aktie verzeichnete am Donnerstag beachtliche Kursgewinne im XETRA-Handel. Am Vormittag legte das Papier zunächst um 2,8 Prozent auf 72,20 Euro zu und setzte seine positive Entwicklung auch am Mittag mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 71,10 Euro fort. Im Tageshoch erreichte die Aktie sogar 74,20 Euro, was einem neuen 52-Wochen-Hoch entspricht. Seit dem 52-Wochen-Tief von 40,50 Euro, das am 17. April 2024 markiert wurde, hat sich der Kurs inzwischen um mehr als 43 Prozent erhöht. Diese beeindruckende Entwicklung unterstreicht das wachsende Vertrauen der Anleger in den Industriedienstleister.

Positive Aussichten für Anleger

Die jüngsten Quartalszahlen von Bilfinger SE zeigen trotz eines Rückgangs beim Gewinn pro Aktie eine positive Umsatzentwicklung. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,28 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,46 Euro, während im Vorjahr noch 2,89 Euro verbucht wurden. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,46 Euro je Aktie. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 1,80 Euro im Jahr 2023 prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 2,22 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Bilfinger-Aktie liegt derzeit bei 70,00 Euro, was angesichts des aktuellen Kursniveaus weiteres Entwicklungspotenzial signalisiert. Die nächsten Quartalszahlen wird das Unternehmen voraussichtlich am 14. Mai 2025 vorlegen, die Aufschluss über die weitere Geschäftsentwicklung geben werden.

