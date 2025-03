Der Hamburger Schmuckhändler verzeichnet anhaltende Kursschwäche mit 1,6 Prozent Verlust auf 34,90 EUR, während die Distanz zum Jahreshoch weiter wächst.

Die Aktie des Schmuck- und Accessoire-Händlers Bijou Brigitte zeigt am Donnerstag eine anhaltende Schwäche im XETRA-Handel. Nach einem Start bei 35,50 EUR musste das Papier im Tagesverlauf deutliche Verluste hinnehmen und fiel am Nachmittag um 1,6 Prozent auf 34,90 EUR. Damit setzt sich der negative Trend der letzten Monate fort. Besonders auffällig ist der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das am 21. Mai 2024 bei 44,70 EUR markiert wurde - aktuell fehlen dem Anteilsschein rund 28 Prozent bis zu diesem Höchststand. Das Handelsvolumen belief sich bisher auf 3.452 Aktien. Die Kursentwicklung zeigt eine deutliche Verschlechterung der Marktposition des Hamburger Unternehmens, das noch vor wenigen Monaten deutlich höher bewertet wurde. Allerdings liegt der aktuelle Kurs immerhin noch etwa 11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 31,00 EUR, das erst kürzlich am 22. August 2024 erreicht wurde.

Gewinnrückgang belastet Kursentwicklung

Ein wesentlicher Grund für die anhaltende Kursschwäche dürfte in den jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens zu finden sein. Wie aus Marktberichten hervorgeht, hat Bijou Brigitte zuletzt weniger verdient, was zu einem zweistelligen Kurseinbruch führte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den Hoffnungen, die Investoren noch vor einigen Monaten in das Unternehmen gesetzt hatten. In der Vergangenheit konnte der Schmuckhändler noch von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen profitieren, als während der Corona-Krise Überbrückungshilfen gewährt wurden. Diese positive Sonderentwicklung scheint inzwischen jedoch vollständig abgeklungen zu sein, und das Unternehmen muss sich wieder den normalen Marktbedingungen stellen. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der zurückhaltenden Konsumneigung vieler Verbraucher bleibt abzuwarten, ob Bijou Brigitte in den kommenden Monaten eine Trendwende einleiten kann.

