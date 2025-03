XP Power Limited verzeichnet aktuell signifikante Bewegungen in seiner Aktionärsstruktur. The Wellcome Trust Limited als Treuhänder von The Wellcome Trust hat am 6. März 2025 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten und hält nun 5,17% der stimmberechtigten Aktien, was 1.445.137 Stimmrechten entspricht. Die entsprechende Mitteilung ging noch am selben Tag beim Unternehmen ein. Diese Beteiligung umfasst ausschließlich direkt gehaltene Stimmrechte ohne zusätzliche Finanzinstrumente. Parallel dazu hat die Montanaro Asset Management Limited ihren Anteil am selben Tag reduziert und hält nun 4,71% der Stimmrechte, was einem Volumen von 1.315.000 Aktien entspricht. Dies stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung dar, bei der noch ein Anteil von 5,81% gehalten wurde. Die beiden Transaktionen zeigen eine dynamische Entwicklung in der Eigentümerstruktur des Unternehmens und könnten auf unterschiedliche strategische Bewertungen der zukünftigen Geschäftsentwicklung von XP Power hindeuten.

Neue Vergütungsprogramme für Führungskräfte

Neben den Veränderungen in der Aktionärsstruktur hat XP Power auch neue Incentivierungsmaßnahmen für seine Führungskräfte bekannt gegeben. Am 5. März 2025 wurden den drei Vorstandsmitgliedern Gavin Griggs, Matthew Webb und Andy Sng im Rahmen verschiedener Vergütungsprogramme Optionen auf Stammaktien gewährt. Der Chief Executive Officer Gavin Griggs erhielt insgesamt 87.774 Optionen, während dem Chief Financial Officer Matthew Webb 64.864 Optionen und dem Executive Vice President für Asien, Andy Sng, 23.125 Optionen zugesprochen wurden. Die Zuteilungen erfolgten im Rahmen des Restricted Share Plans 2020, des Long Term Incentive Plans 2017 sowie des Deferred Bonus Plans 2017. Der Schlusskurs am Tag vor der Gewährung lag bei 9,70 Pfund pro Aktie. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der genehmigten Vergütungspolitik des Unternehmens und zielen darauf ab, die langfristige Bindung der Führungskräfte an den Unternehmenserfolg zu stärken.

