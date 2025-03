Die Varta-Aktie zeigte am Donnerstag ein wechselhaftes Bild im Handelsverlauf. Nach einem Start bei 1,30 EUR verzeichnete das Papier zunächst am Vormittag rote Vorzeichen und fiel um 3,7 Prozent auf 1,26 EUR. In der Spitze rutschte der Kurs sogar bis auf 1,23 EUR ab. Zur Mittagszeit erholte sich die Aktie jedoch und legte im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 1,32 EUR zu, wobei sie in der Spitze bis auf 1,36 EUR kletterte. Am Nachmittag wendete sich das Blatt erneut, und die Varta-Aktie verlor schließlich 1,8 Prozent auf 1,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 318.033 Stück. Bemerkenswert ist die enorme Distanz zum 52-Wochen-Hoch: Am 7. März 2024 erreichte die Aktie einen Höchststand von 15,89 EUR, was etwa 1.133 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Gleichzeitig notiert der Kurs derzeit etwa 126 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 0,57 EUR, das am 23. Januar 2025 markiert wurde.

Analysten-Prognosen und Unternehmensaussichten

Für Varta-Anleger sehen die Aussichten weiterhin herausfordernd aus. Experten gehen davon aus, dass im laufenden Jahr keine Dividende ausgeschüttet wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,50 EUR, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt. Die jüngsten Quartalsberichte zeigen die anhaltenden Schwierigkeiten des Batterieherstellers: Für das am 30. September 2023 abgeschlossene Jahresviertel wies das Unternehmen einen Verlust von 0,13 EUR je Aktie aus, bei einem Umsatz von 215,06 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2023 prognostizieren Experten einen Verlust von 2,295 EUR je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 27. März 2025 präsentiert und dürften Aufschluss über die weitere Entwicklung des angeschlagenen Batteriespezialisten geben.

