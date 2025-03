Die Scout24-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel am Donnerstag deutliche Verluste. Bereits am Vormittag startete das Papier mit Abschlägen und notierte bei 100,50 EUR. Im weiteren Tagesverlauf weiteten sich die Verluste aus, wobei die Aktie zeitweise bis auf 98,55 EUR nachgab. Zum Nachmittag lag der Kurs bei 99,20 EUR, was einem Minus von 1,1 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 78.000 gehandelte Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt die Scout24-Aktie eine beeindruckende Jahresentwicklung. Vom 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR, welches am 20. April 2024 erreicht wurde, hat sich der Kurs um mehr als 35 Prozent erholen können. Das 52-Wochen-Hoch wurde erst kürzlich am 5. März 2025 mit 102,60 EUR erreicht, was lediglich etwa 3,3 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Analystenschätzungen und finanzielle Aussichten

Die Expertenmeinungen zur weiteren Entwicklung der Scout24-Aktie fallen verhalten optimistisch aus. Im Durchschnitt liegt das von Analysten prognostizierte Kursziel bei 91,81 EUR und damit unter dem aktuellen Handelsniveau. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 EUR. Hinsichtlich der Dividendenausschüttung erwarten Marktbeobachter für das laufende Jahr eine Kontinuität: Nach 1,20 EUR je Aktie im Jahr 2023 wird auch für das aktuelle Jahr mit einer gleichbleibenden Dividende gerechnet. Anleger blicken bereits auf die kommenden Finanzzahlen - die Kennzahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 präsentiert. Während der MDAX am Donnerstag insgesamt im Minus notierte, steht die Scout24-Aktie trotz des aktuellen Rückgangs aufgrund ihrer starken Performance der letzten drei Jahre weiterhin im Fokus der Investoren.

