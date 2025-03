Der Software-Anbieter erholt sich deutlich vom Dezember-Tief mit 44 Prozent Zugewinn. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren erstmals Dividendenzahlungen.

Die TeamViewer-Aktie konnte am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung verzeichnen. Im XETRA-Handel stieg der Wert um 1,4 Prozent auf 12,84 Euro. Zwischenzeitlich erreichte das Papier sogar ein Tageshoch von 12,95 Euro, nachdem es mit einem Wert von 12,65 Euro in den Handelstag gestartet war. Mit einem Handelsvolumen von über 385.000 TeamViewer-Aktien zeigte sich ein reges Interesse der Anleger. Bemerkenswert ist die Erholung des Kurses im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 8,93 Euro, das am 20. Dezember 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 44 Prozent über diesem Tiefstand. Zum 52-Wochen-Hoch von 14,71 Euro, das am 7. März 2024 markiert wurde, fehlen dem Wert allerdings noch etwa 14,5 Prozent. Die positive Entwicklung des TeamViewer-Papiers steht im Kontext einer insgesamt stärkeren Performance des TecDAX am Montagmittag.

Finanzkennzahlen und Analysten-Prognosen

Die letzten Quartalszahlen des Softwareunternehmens, die am 12. Februar 2025 für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal vorgestellt wurden, zeigen eine erfreuliche Entwicklung. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,22 Euro, verglichen mit 0,18 Euro im Vorjahresviertel. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und kletterte um 8,5 Prozent auf 176,97 Millionen Euro. Für Anleger dürfte besonders interessant sein, dass Experten für das laufende Jahr 2025 erstmals eine Dividende von 0,066 Euro je Aktie erwarten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,57 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,05 Euro. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 präsentiert und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

