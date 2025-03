Broadcom Inc. verzeichnete ein beachtliches erstes Quartal mit deutlichen Steigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 5,503 Milliarden Dollar oder 1,14 Dollar pro Aktie, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,325 Milliarden Dollar oder 0,28 Dollar pro Aktie darstellt. Bereinigt um Sonderposten meldete Broadcom einen Gewinn von 7,823 Milliarden Dollar bzw. 1,60 Dollar je Anteilsschein, während Marktbeobachter im Durchschnitt nur mit 1,51 Dollar je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz kletterte um beeindruckende 24,7 Prozent auf 14,916 Milliarden Dollar, verglichen mit 11,961 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Für das kommende Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz von etwa 14,9 Milliarden Dollar, was auf eine stabile Fortsetzung des Wachstumskurses hindeutet.

Marktunsicherheit belastet Kursperformance

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung geriet die Broadcom-Aktie am Donnerstag unter erheblichen Druck und büßte 11,26 Euro ein, was einem Rückgang von 6,34 Prozent entspricht. Diese augenscheinliche Diskrepanz zwischen starken Fundamentaldaten und schwacher Kursperformance spiegelt die allgemeine Unsicherheit im Sektor der KI-Technologie wider. Ähnlich wie bei Nvidia, das ebenfalls überzeugende Ergebnisse lieferte, aber die Anleger dennoch nicht begeistern konnte, belasten mehrere Faktoren die Stimmung: Bedenken bezüglich verschärfter US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China, Berichte über Umgehungsgeschäfte über Drittländer sowie generelle Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Marktbeobachter sehen die aktuelle Kursschwäche daher weniger als unternehmensspezifisches Problem, sondern vielmehr als Teil einer breiteren Neubewertung des KI-Sektors, bei der Anleger ihre teilweise überhöhten Erwartungen an das Wachstumspotenzial dieser Technologien anpassen.

