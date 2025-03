Der Wolfsburger Automobilhersteller verzeichnet einen beachtlichen Kursanstieg an der XETRA-Börse, während der neue Elektro-Kleinwagen ID. Every1 für Optimismus sorgt.

Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 3,36 Prozent auf 109,10 Euro an der XETRA-Börse. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur allgemeinen Krisensituation in der deutschen Automobilindustrie, die laut aktuellen Analysen mit massiven Herausforderungen konfrontiert ist. Trotz eines Branchenumsatzrückgangs von fünf Prozent im vergangenen Jahr und einem erheblichen Stellenabbau in der Automobilbranche - fast 19.000 Arbeitsplätze wurden abgebaut - konnte sich die VW-Aktie im Handelsverlauf deutlich erholen. Bereits am Vormittag zeigte die Volkswagen-Vorzugsaktie Stärke und notierte 1,9 Prozent höher bei 107,55 Euro. Im 52-Wochen-Vergleich liegt der Höchststand bei 128,60 Euro (Anfang April), was dem aktuellen Kurs noch einen potenziellen Aufwärtsspielraum von knapp 20 Prozent einräumt. Experten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71 Euro für die VW-Aktie festgelegt.

Innovative Elektrostrategie sorgt für Zuversicht

Ein wesentlicher Treiber für das Anlegervertrauen könnte die Präsentation des neuen Elektro-Kleinfahrzeugs ID. Every1 sein, das Volkswagen als Nachfolger des beliebten Up-Modells positioniert. Das im Düsseldorfer Congress Center vorgestellte Konzeptfahrzeug soll 2027 in Serie gehen und zu einem Einstiegspreis von rund 20.000 Euro angeboten werden. Mit einer elektrischen Reichweite von 250 Kilometern und Platzverhältnissen wie im größeren Polo-Modell adressiert VW damit ein wichtiges Marktsegment. Markenchef Thomas Schäfer bezeichnete den ID. Every1 als "letztes Puzzleteil auf dem Weg zur breitesten Modellauswahl im Volumensegment". Diese strategische Positionierung im wachsenden Elektromarkt könnte maßgeblich zur Kurssteigerung beigetragen haben, obwohl die Automobilbranche insgesamt mit strukturellen Problemen kämpft - von schwacher Nachfrage über hohe Kosten bis zum kostspieligen Nebeneinander von Verbrenner- und Elektroantrieben.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...