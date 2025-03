Sportartikelhersteller verzeichnet Kursschwankungen nach Quartalsbericht mit deutlicher Gewinnsteigerung und Umsatzwachstum von über 30 Prozent im Jahresvergleich

Die Adidas-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursschwankungen im XETRA-Handel. Nach einem Start bei 236,00 Euro rutschte das Papier auf bis zu 233,90 Euro ab und notierte am Vormittag mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 235,00 Euro. Im weiteren Tagesverlauf setzte sich die Volatilität fort: Nach einem zwischenzeitlichen Tagestief von 234,90 Euro lag der Kurs am Nachmittag bei 236,90 Euro, was einem Minus von 0,5 Prozent entsprach. Besonders auffällig war das hohe Handelsvolumen - allein bis zum Nachmittag wechselten 387.871 Adidas-Aktien den Besitzer, was auf ein erhöhtes Anlegerinteresse hindeutet. Im Vergleich zum bisherigen Jahreshöchststand von 263,80 Euro vom 13. Februar 2025 fehlen dem Sportartikelhersteller derzeit rund 11 bis 12 Prozent. Allerdings liegt die Aktie immerhin mehr als 30 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 180,82 Euro, welches am 7. März 2024 markiert wurde. Marktexperten gehen von einem mittleren Kursziel von 259,33 Euro aus, was noch deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Kursschwäche

Die jüngsten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers zeigen eine positive Entwicklung. Im letzten veröffentlichten Quartal erzielte Adidas einen Gewinn von 2,48 Euro je Aktie, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert darstellt, als noch ein Verlust von 2,12 Euro je Aktie verbucht wurde. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen zulegen: Mit 6,44 Milliarden Euro wurde ein Plus von beeindruckenden 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 4,22 Euro je Aktie. Zudem dürfen sich die Anteilseigner über eine höhere Dividende freuen - während für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 1,59 Euro. Die nächste Bilanzvorlage für das erste Quartal 2025 wird für den 29. April 2025 erwartet und dürfte weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung des Sportartikelherstellers geben.

