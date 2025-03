Der Bekleidungsriese verzeichnet hervorragende Finanzergebnisse mit gestiegenen Margen und einer soliden Finanzposition, die Anleger mit Kurssteigerungen belohnen.

Der US-amerikanische Bekleidungshändler Gap hat im vierten Quartal 2024 die Markterwartungen klar übertroffen und damit für einen kräftigen Kurssprung der Aktie gesorgt. Mit einem Umsatz von 4,15 Milliarden US-Dollar lag das Unternehmen über den Analystenprognosen von 4,07 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend fiel der Gewinn je Aktie aus, der mit 0,54 US-Dollar die Erwartungen von 0,37 US-Dollar deutlich übertraf. Der Nettogewinn stieg auf 206 Millionen US-Dollar, verglichen mit 185 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Bemerkenswert ist auch der Anstieg der vergleichbaren Umsätze um drei Prozent, was die Prognosen um das Dreifache überstieg. Für das Gesamtjahr 2024 verzeichnete Gap einen Umsatzzuwachs von einem Prozent auf 15,1 Milliarden US-Dollar, während das Betriebsergebnis um beachtliche 80 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar anstieg. Die Bruttomargen erreichten mit 41,3 Prozent einen der höchsten Werte der letzten zwei Jahrzehnte. Alle zum Unternehmen gehörenden Marken - Gap, Old Navy, Banana Republic und Athleta - konnten ihre Marktanteile ausbauen, was die erfolgreiche Neuausrichtung unter CEO Richard Dickson unterstreicht, der seit etwa anderthalb Jahren die Geschäfte führt.

Positive Aussichten und Dividendenerhöhung beflügeln Aktienkurs

Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Gap zuversichtlich und prognostiziert eine Umsatzsteigerung zwischen ein und zwei Prozent sowie ein Wachstum des Betriebsergebnisses von acht bis zehn Prozent. Im laufenden Quartal rechnet das Unternehmen mit stabilen bis leicht steigenden Umsätzen. Die positiven Zukunftsaussichten werden durch eine Erhöhung der Quartalsdividende um zehn Prozent auf 0,165 US-Dollar je Aktie zusätzlich untermauert. Der Bekleidungskonzern beendete das Jahr mit einer soliden Finanzposition, die Barreserven und Äquivalente stiegen um 38 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Zudem kaufte Gap im vierten Quartal drei Millionen eigene Aktien für etwa 75 Millionen US-Dollar zurück. Die Ankündigung der starken Quartalszahlen und die optimistischen Prognosen ließen die Gap-Aktie im vorbörslichen Handel um mehr als 15 Prozent auf 22,47 US-Dollar steigen. Anleger honorieren damit den erfolgreichen Turnaround des Unternehmens, der offenbar schneller und besser verläuft als erwartet. Die geplanten US-Zölle der Trump-Administration sollen laut Unternehmensangaben das Geschäft nur minimal beeinträchtigen, da weniger als zehn Prozent der Gap-Produkte aus China und weniger als ein Prozent aus Kanada und Mexiko stammen.

