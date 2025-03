DJ PTA-HV: BAWAG Group AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta/07.03.2025/15:00) - EINBERUFUNG der ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG der BAWAG Group AG registriert zu FN 269842 b im Firmenbuch des HG Wien (die " Gesellschaft" oder " BAWAG") welche stattfinden wird am4. April 2025, 11.00 Uhr Wiener Zeit

bei CAPE 10 Alfred-Adler-Straße 1/5, 1100 Wien, Österreich

mit der folgenden

Tagesordnung:

* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des konsolidierten Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024. * Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. * Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024. * Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024. * Änderung der Satzung in Punkt 9.1 (Mitglieder des Aufsichtsrats). * Wahlen in den Aufsichtsrat. * Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie (falls zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich) des (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026. * Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2024. * Beschlussfassung über die überprüfte Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat. * Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands * zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG über die Börse, ein öffentliches Angebot oder außerbörslich, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), * gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, dies unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, * das Grundkapital durch Einziehung dieser Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen, * all dies (Punkte a. bis c.) unter Widerruf der entsprechenden Ermächtigung laut Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8. April 2024.

1. Bereitstellung von Informationen

Insbesondere die folgenden Unterlagen werden gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG spätestens ab dem 14. März 2024 unter der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft http://www.bawaggroup.com abrufbar sein:

* diese Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung; * der Jahresabschluss 2024 samt Lagebericht; * der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht 2024; * der konsolidierte Konzernabschluss samt Konzernlagebericht 2024, der auch den konsolidierten nicht-finanziellen Bericht enthält; * der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024; * der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands; * die Beschlussvorschläge zu den TOP 2 bis 10; * die Erklärungen der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten gemäß § 87 Abs 2 AktG sowie der Lebenslauf eines jeden Kandidaten; * der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 gemäß § 78c AktG zu TOP 8; * die überprüfte Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat gemäß §§ 78a f beziehungsweise § 98a iVm §§ 78a f AktG zu TOP 9; * eine Satzungsgegenüberstellung; * der Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b in Verbindung mit § 170 Abs 2 und § 153 Abs 4 AktG zu TOP 10; * die Formulare für die Erteilung und den Widerruf der Vollmacht gemäß § 114 AktG; und * das Informationsblatt betreffend die Datenverarbeitung im Zuge dieser Hauptversammlung.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 2.1. Stichtag (Record Date)

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit nach dem Anteilsbesitz am 25. März 2025, Tagesende (24.00 Uhr, Wiener Zeit,der" Nachweisstichtag").

Nur Personen, die an diesem Nachweisstichtag Aktionär sind und dies der Gesellschaft nachweisen können, sind zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in der Hauptversammlung berechtigt. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen.

Die Depotbestätigung ist der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 1. April 2025 (einlangend), über eine der folgenden Wege bzw. Adressen gemäß Punkt 10.3 Abs 4 der Satzung der Gesellschaft zu übermitteln:

Per Fax: + 43 (0)1 8900 500 50

Per SWIFT: BAWAATWW (Message Type MT598 oder Type MT599 in Feld 20 "HV BAWAG" sowie in Feld 77E bzw. 79 unbedingt "ISIN AT0000BAWAG2" im Text angeben)

Per E-Mail: anmeldung.bawaggroup@hauptversammlung.at Depotbestätigung als eingescannter Anhang, z.B. PDF

Per Post/Boten: HV-Veranstaltungsservice GmbH Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich

Bitte beachten Sie, dass die Bestellung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre nur dann wirksam erfolgen kann, wenn der Gesellschaft eine Depotbestätigung fristgerecht zugeht.

2.2. Depotbestätigung

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

* Informationen über den Aussteller: Name/Firmenname und Adresse oder ein zwischen Banken verwendeter Code (SWIFT-Code); * Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Adresse, Geburtsdatum bei natürlichen Personen bzw. bei juristischen Personen Bezeichnung des Handelsregisters und Registernummer, mit der die juristische Person in ihrem Heimatstaat eingetragen ist; * Wertpapierkontonummer oder eine andere Identifikation des Wertpapierkontos; * Angaben zu den Aktien: Anzahl der vom Aktionär gehaltenen Aktien, ISIN AT0000BAWAG2 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer); und * Laufzeit oder Zeitraum, auf den sich die Hinterlegungsbescheinigung bezieht.

Die Depotbestätigung wird in deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen.

3. Ernennung eines Stimmrechtsvertreters

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat gemäß § 113 AktG das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person erteilt werden. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl der Personen, die zu Vertretern bestellt werden können. Die Vollmacht muss gemäß Punkt 10.6 Absatz 3 der Satzung der BAWAG Group AG in Textform erteilt werden. Ein Widerruf bedarf ebenfalls zumindest der Textform.

Die Vollmacht bzw. deren Widerruf muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden. Es wird gebeten, die Vollmacht bzw. deren Widerruf entweder bei der Registrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder vorab bis Donnerstag, 3. April 2025, 16.00 Uhr, Wiener Zeit, über eine der folgenden Wege bzw Adressen zu übermitteln:

Per Fax: + 43 (0)1 8900 500 50

Per E-Mail: anmeldung.bawaggroup@hauptversammlung.atals eingescannter Anhang, z.B. PDF

Per Post/Boten: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Die Erklärungen können vom depotführenden Kreditinstitut auch mittels SWIFT BAWAATWW (Message Type MT598 oder Type MT599 sowie ISIN AT0000BAWAG2 bitte unbedingt im Text angeben) übermittelt werden.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie auch bei der Erteilung einer Vollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie sie unter Punkt 2 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung)beschrieben sind, zu erfüllen haben.

Als besonderes Service und gemäß unserer Corporate Governance steht den Aktionären Herr Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger - IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme via E-Mail an beckermann.bawaggroup@hauptversammlung.at. Der Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend und über die E-Mail-Adresse weisungen.bawaggroup@hauptversammlung.atauch während der Hauptversammlung erreichbar sein. Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese E-Mail-Adresse ausschließlich der Erreichbarkeit von Herrn Florian Beckermann während der Hauptversammlung dient. Die Kosten des Stimmrechtsvertreters werden von der BAWAG Group AG getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 07, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)