Der Technologiegigant investiert in hauseigene Reasoning-Systeme und evaluiert Technologien von xAI, Meta und DeepSeek als Alternativen zur OpenAI-Partnerschaft.

Microsoft arbeitet an der Entwicklung eigener KI-Reasoning-Modelle, um im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für künstliche Intelligenz konkurrenzfähig zu bleiben. Wie das Nachrichtenportal "The Information" am Freitag berichtete, könnte der Technologieriese diese Modelle künftig an Entwickler verkaufen und damit sein KI-Portfolio diversifizieren. Laut dem Bericht testet Microsoft bereits Modelle von xAI, Meta und DeepSeek als potenzielle Alternativen zu OpenAI-Technologien für seinen Copilot-Assistenten. Diese Strategie steht im Einklang mit früheren Berichten, wonach das Unternehmen intern und mit Drittanbietern an alternativen KI-Modellen arbeitet, um die Abhängigkeit von OpenAI zu verringern und Kosten zu senken. Die Aktie von Microsoft verzeichnete im vorbörslichen Handel am Freitag einen leichten Rückgang von weniger als 0,5 Prozent, während andere Technologiewerte wie Nvidia deutliche Gewinne verbuchen konnten.

Positionierung im globalen Technologiemarkt

Der Vorstoß von Microsoft in die eigenständige KI-Modellentwicklung erfolgt in einer Zeit, in der die sogenannten "Magnificent 7" Technologieaktien unter Druck geraten. Experten der Bank of America haben die Gruppe kürzlich in "Lagnificent 7" umbenannt, nachdem ihre Marktkapitalisierung um 3 Billionen auf 15 Billionen Dollar gefallen ist. Während europäische Aktien und chinesische Technologiewerte aufholen, empfehlen Strategen den Anlegern, sich auf internationale Märkte zu konzentrieren und vom Ende der "US-Exzeptionalismus"-Phase zu profitieren. Für Microsoft könnte die Diversifizierung seiner KI-Strategie eine wichtige Rolle spielen, um in diesem sich wandelnden Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und seine Position als führendes Technologieunternehmen zu behaupten. Die Entwicklung eigener KI-Modelle könnte dem Unternehmen mehr Kontrolle über seine Produktentwicklung geben und weniger Abhängigkeit von externen Partnern bedeuten.

