Institutionelle Großanleger wie JP Morgan und Morgan Stanley passten ihre Beteiligungen am Mannheimer Industriedienstleister an, wodurch sich Verschiebungen in der Eigentümerstruktur ergeben.

Die Mannheimer Bilfinger SE verzeichnet bedeutsame Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur, wie aus mehreren aktuellen Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Der Industriedienstleister, dessen Aktien im SDAX notiert sind, erlebte in der ersten Märzwoche 2025 mehrere meldepflichtige Transaktionen großer institutioneller Anleger. Besonders auffällig ist die Bewegung bei den JP Morgan-Gesellschaften, die ihre Beteiligungsverhältnisse neu strukturiert haben.

Laut den veröffentlichten Mitteilungen hat die JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam mit der J.P. Morgan Investment Management Inc. ihre Gesamtbeteiligung geringfügig reduziert. Der kombinierte Stimmrechtsanteil sank von zuvor 5,26 Prozent auf nun 5,01 Prozent. Hiervon entfallen 4,78 Prozent auf direkte Stimmrechte aus Aktienbesitz und weitere 0,24 Prozent auf Finanzinstrumente. Interessanterweise erfolgte die Veränderung im Rahmen eines "acting in concert", also einer abgestimmten Vorgehensweise mehrerer Parteien.

Morgan Stanley unterschreitet Schwellenwert

Parallel dazu hat Morgan Stanley eine separate Veränderung gemeldet. Der US-amerikanische Finanzkonzern unterschritt am 3. März 2025 die Meldeschwelle von 3 Prozent bei den direkten Stimmrechten. Der Anteil sank von zuvor 3,02 Prozent auf nun 2,99 Prozent. Unter Berücksichtigung zusätzlicher Finanzinstrumente wie Equity Swaps und Rückübertragungsansprüchen hält Morgan Stanley insgesamt 4,89 Prozent an der Bilfinger SE. Diese Entwicklung könnte auf eine strategische Neupositionierung der Investmentbank hindeuten. Die Beteiligung verteilt sich auf verschiedene Tochtergesellschaften, darunter Morgan Stanley & Co. International plc.

Die Bewegungen bei den institutionellen Anlegern erfolgen in einer Phase, in der Bilfinger seine Marktposition im industriellen Dienstleistungssektor weiter festigt. Mit Hauptsitz in Mannheim und einer Gesamtzahl von 37.606.372 Stimmrechten gemäß § 41 WpHG bleibt der Konzern ein attraktives Investitionsziel für internationale Finanzinstitute. Anleger beobachten die Bewegungen der Großaktionäre genau, da diese Hinweise auf mögliche künftige Entwicklungen geben können.

