Der Finanzdienstleister verstärkt seine Position im Segment der intelligenzbasierten Handelsstrategien durch Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Spezialisten für quantitative Modelle.

DeFi Technologies baut seine Marktposition im Bereich der künstlichen Intelligenz und des quantitativen Handels durch die Erhöhung seiner Beteiligung an der Schweizer Neuronomics AG auf 52,5 Prozent deutlich aus. Diese strategische Übernahme markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen, das zuvor lediglich einen Anteil von 10 Prozent hielt. Neuronomics, spezialisiert auf KI-gesteuerte und modellbasierte quantitative Handelsstrategien, verfügt über eine Vermögensverwaltungslizenz der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. Das Schweizer Unternehmen hat sich als führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der Vermögensverwaltung etabliert und setzt dabei auf die Integration von künstlicher Intelligenz und Computational Neuroscience. Die proprietären KI-Modelle von Neuronomics kombinieren verschiedene Algorithmen, um die Genauigkeit von Vorhersagen zu optimieren und Überanpassungen zu reduzieren. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit des Unternehmens, Large Language Models für die Vorhersage von Vermögenspreisentwicklungen auf Basis von Echtzeit-Marktnachrichten anzupassen, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Herausragende Performance durch fortschrittliche Technologie

Die von Neuronomics entwickelte KI-gestützte quantitative Handelsstrategie, die künftig bei DeFi Technologies zum Einsatz kommen wird, hat in der Forward-Testing-Analyse eine bemerkenswerte jährliche Rendite von 80 Prozent erzielt - bei gleichzeitig reduzierten Drawdowns und Volatilität im Vergleich zu einer passiven Marktexposition. Die Strategie basiert auf einem diversifizierten "Long-only"-Kryptoportfolio, das durch fortschrittliche KI-Modelle gesteuert wird und Marktineffizienzen wie Momentum und Wertaufholungschancen identifiziert. Der technologiegetriebene Ansatz hat kontinuierlich Benchmarks wie den CCi30-Index übertroffen und eine Sharpe Ratio von über 1 erreicht, was die hervorragenden risikoadjustierten Erträge unterstreicht. Die Übernahme steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von DeFi Technologies, seine Ertragsquellen zu diversifizieren und sein technologisches Know-how sowohl in den traditionellen als auch in den dezentralisierten Finanzmärkten zu stärken. Die Expertise von Neuronomics wird besonders den spezialisierten Arbitrage-Handelsbereich DeFi Alpha ergänzen, der sich auf die Identifizierung von Chancen mit niedrigem Risiko auf dem Kryptowährungsmarkt konzentriert.

