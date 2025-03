Wasserstoff-Wertpapier verzeichnet beachtlichen Kursanstieg von über 7 Prozent im Tradegate-Handel, trotz anhaltender finanzieller Herausforderungen und Verlustprognosen.

Die Hexagon Purus AS-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung im Tradegate-Handel. Das Wertpapier des Unternehmens konnte im Tagesverlauf um bis zu 7,8 Prozent zulegen und erreichte zeitweise einen Kurs von 0,156 Euro. Bereits zum Handelsstart zeigte sich mit einem Eröffnungskurs von 0,140 Euro eine positive Tendenz, die sich im weiteren Verlauf des Tages verstärkte. Besonders beachtlich erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Aktie erst kürzlich, am 4. März 2025, ihr 52-Wochen-Tief bei 0,136 Euro erreicht hatte. Der aktuelle Kursanstieg bedeutet somit eine Erholung von mehr als 11 Prozent gegenüber diesem Tiefstand. Allerdings liegt der Kurs noch immer weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch, das am 3. Oktober 2024 bei 1,050 Euro markiert wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie um nahezu 600 Prozent zulegen. Das rege Handelsvolumen von über 560.000 gehandelten Aktien unterstreicht das gestiegene Interesse der Anleger an dem Wertpapier.

Finanzielle Aussichten bleiben herausfordernd

Die jüngsten Quartalszahlen, die Hexagon Purus AS am 11. Februar 2025 präsentierte, zeigen ein gemischtes Bild. Während der Umsatz im vergangenen Quartal auf 395,36 Millionen Norwegische Kronen anstieg, was einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht, weitete sich der Verlust pro Aktie deutlich aus. Mit einem Minus von 1,37 NOK je Anteilsschein fiel der Verlust mehr als doppelt so hoch aus wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (-0,65 NOK). Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem weiteren Verlust von 1,978 NOK je Aktie. Dividendenzahlungen sind sowohl für das abgelaufene als auch für das laufende Jahr nicht vorgesehen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 wird für den 6. Mai erwartet und könnte weitere Hinweise auf die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Hexagon Purus AS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hexagon Purus AS-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Hexagon Purus AS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hexagon Purus AS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hexagon Purus AS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...