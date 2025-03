Der IT-Dienstleister verzeichnet trotz Umsatzsteigerung einen rückläufigen Aktienkurs. Experten prognostizieren dennoch positive Entwicklungen mit höherem Kursziel.

Die Bechtle-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag deutliche Kursverluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Wert der Aktie des IT-Dienstleisters um 2,5 Prozent auf 39,64 Euro. Während des Handelstags wurden über 201.000 Bechtle-Aktien gehandelt, wobei der Titel bei 40,04 Euro in den Handelstag startete und zwischenzeitlich sogar auf 39,18 Euro absackte. Diese Entwicklung setzt den jüngsten Abwärtstrend des Papiers fort und vergrößert die Distanz zum 52-Wochen-Hoch, das am 15. März 2024 bei 52,42 Euro markiert wurde. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie rund 32 Prozent zulegen. Vom 52-Wochen-Tief bei 28,74 Euro, das Anfang Januar 2025 erreicht wurde, ist der aktuelle Kurs noch etwa 27,5 Prozent entfernt.

Analysten bleiben trotz schwächerer Quartalszahlen optimistisch

Die jüngste Kursschwäche steht im Zusammenhang mit den am 8. November veröffentlichten Quartalszahlen. Im abgelaufenen Quartal per 30. September 2024 konnte Bechtle zwar einen Umsatz von 1,51 Milliarden Euro verbuchen, was einem leichten Anstieg von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Allerdings sank das Ergebnis je Aktie von 0,53 Euro im Vorjahresquartal auf 0,45 Euro. Trotz dieser Entwicklung bleiben Marktexperten für die Zukunft verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43,83 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,96 Euro je Aktie. Anleger müssen sich jedoch auf eine leicht geringere Dividende einstellen - nach 0,70 Euro im Vorjahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 0,693 Euro je Aktie.

