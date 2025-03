Der Baustoffkonzern verzeichnet Einbußen im XETRA-Handel, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben und eine Dividendensteigerung für 2025 prognostizieren.

Die Heidelberg Materials-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel am Donnerstag deutliche Kursverluste. Im Verlauf des Handelstages rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 165,70 Euro ab, nachdem es zwischenzeitlich sogar bis auf 165,00 Euro gefallen war. Mit einem Handelsvolumen von 329.412 Aktien zeigte der Titel eine rege Aktivität. Besonders bemerkenswert erscheint der aktuelle Kursrückgang vor dem Hintergrund der beeindruckenden Jahresentwicklung. Obwohl die Aktie momentan unter Druck steht, liegt sie immer noch 93,57 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 85,60 Euro, das am 6. August 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Hoch von 177,05 Euro, das erst Anfang März 2025 markiert wurde, fehlen dem aktuellen Kurs allerdings 6,85 Prozent. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 3,36 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 3,00 Euro im Jahr 2023 bedeuten würde.

Analystenschätzungen und Zukunftsaussichten

Die Expertenbewertungen für die Heidelberg Materials-Aktie fallen insgesamt positiv aus. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 151,80 Euro, was allerdings unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 13,15 Euro je Aktie. Diese optimistische Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die künftige Geschäftsentwicklung des Baustoffkonzerns, trotz der momentanen Kursschwäche. Interessant ist zudem, dass die Aktie am Donnerstagvormittag bereits mit Verlusten in den Handel gestartet war und diese Tendenz sich im Tagesverlauf verstärkte. Der allgemeine Markttrend zeigte sich dagegen positiv, wie der steigende DAX-Index belegt. Dies deutet auf unternehmensspezifische Faktoren als Ursache für den Kursrückgang hin, während der Gesamtmarkt eine Aufwärtsbewegung verzeichnete.

