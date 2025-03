Der Triebwerkshersteller verzeichnete einen Wertverlust von 3,9 Prozent im XETRA-Handel, während Finanzexperten weiterhin Potenzial mit einem Kursziel über Marktniveau sehen.

Am Freitagnachmittag verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie einen markanten Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 3,9 Prozent auf 335,10 Euro, nachdem er im Tagestief sogar bis auf 330,30 Euro nachgegeben hatte. Zu Handelsbeginn stand die Aktie noch bei 347,00 Euro. Mit einem Handelsvolumen von 140.380 Aktien zeigte sich eine erhöhte Verkaufsaktivität unter den Anlegern. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum jüngst erreichten 52-Wochen-Hoch von 356,00 Euro vom 5. März 2025. Derzeit notiert der Anteilsschein damit knapp 5,9 Prozent unter diesem Höchstwert, liegt jedoch immer noch beachtliche 60,6 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 208,70 Euro, das am 20. April 2024 erreicht wurde. Bereits am Vormittag hatte sich die negative Tendenz abgezeichnet, als die Aktie um 1,7 Prozent auf 342,70 Euro nachgegeben hatte. Die Abwärtsbewegung setzte sich im Tagesverlauf fort und verstärkte sich am Nachmittag deutlich.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich für die MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 354,20 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn pro Aktie von 13,84 Euro. Auch bei der Dividende erwarten Analysten eine Steigerung: Nach einer Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2023 wird für das laufende Jahr eine Dividende von 2,32 Euro prognostiziert. Die nächste Quartalsbilanz für das erste Quartal 2025 wird voraussichtlich am 5. Mai 2025 vorgelegt. Anleger und Marktbeobachter werden diese Zahlen mit besonderem Interesse verfolgen, um Rückschlüsse auf die weitere Kursentwicklung ziehen zu können.

