Der Investmentfonds erwirbt über 21.000 eigene Anteile und veröffentlicht positive Vermögensentwicklung mit Nettovermögenswert von 4.839,23 Pence pro Anteil.

Capital Gearing Trust P.L.C. hat am 7. März 2025 einen bedeutenden Schritt im Eigenhandel vollzogen. Das Unternehmen erwarb insgesamt 21.309 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 4799,28 Pence pro Aktie. Diese strategische Entscheidung führt zu einer Neustrukturierung des Aktienkapitals, wobei nun 18.319.150 ausgegebene Stammaktien (ohne Eigenbestand) und 8.261.113 Stammaktien im eigenen Bestand existieren. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien beläuft sich damit auf 26.580.263. Für Anleger ist besonders relevant, dass die Zahl von 18.319.150, welche die Gesamtzahl der Stimmrechte im Unternehmen nach der Transaktion darstellt, als Nenner für die Berechnung von meldepflichtigen Beteiligungsveränderungen gemäß den FCA-Transparenzrichtlinien dienen kann.

Aktuelle Vermögenswerte zeigen positive Entwicklung

Parallel dazu veröffentlichte Capital Gearing Trust aktuelle Daten zum Nettovermögenswert. Zum Geschäftsschluss am 6. März 2025 betrug der ungeprüfte Nettovermögenswert pro Stammaktie auf Basis des Geldkurses 4.839,23 Pence (nur Kapital) bzw. 4.906,51 Pence (einschließlich Erträge). Diese Werte spiegeln die solide Position des Unternehmens am Markt wider und ergänzen den kürzlich veröffentlichten Monatsbericht zum 28. Februar 2025. Das Factsheet wurde dem National Storage Mechanism zur Verfügung gestellt und ist in Kürze sowohl über die offizielle Datenbank als auch auf der Unternehmenswebsite einsehbar. Die Kombination aus aktivem Eigenhandel und transparenter Berichterstattung über die Vermögenswerte unterstreicht die strategische Ausrichtung von Capital Gearing Trust, die auf langfristige Wertstabilität und Anlegervertrauen abzielt.

Anzeige

Capital Gearing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Capital Gearing-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Capital Gearing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Capital Gearing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Capital Gearing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...