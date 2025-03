Der Fleischersatzproduzent Beyond Meat konnte im Börsenhandel am Freitag eine positive Entwicklung verzeichnen. Die Aktie stieg um beachtliche 5,08 Prozent auf 3,31 USD (Stand: 07. März 2025), nachdem sie in den vorangegangenen Tagen deutliche Einbußen hinnehmen musste. Diese Erholung erfolgt nach einer Phase, in der das Papier am Donnerstag noch zu den Verlierern gehörte und im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 3,15 USD nachgegeben hatte. Trotz dieser kurzfristigen Aufwärtsbewegung bleibt die langfristige Situation angespannt, da die Aktie im Jahresvergleich einen Wertverlust von über 61 Prozent verzeichnet.

Finanzkennzahlen weiterhin unter Druck

Die jüngsten Geschäftsergebnisse, die Beyond Meat Ende Februar vorstellte, zeigten weiterhin rote Zahlen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,65 USD, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 232,9 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,77 wird das Unternehmen am Markt vergleichsweise niedrig bewertet.

