Die Avantium Aktie verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Am 7. März 2025 stieg der Kurs um satte 10,96 Prozent auf 2,075 USD. Diese positive Tendenz reiht sich in den monatlichen Aufwärtstrend ein, bei dem das niederländische Chemietechnologieunternehmen innerhalb der letzten 30 Tage ein Plus von insgesamt 20,65 Prozent erzielte. Bemerkenswert ist, dass die Aktie sich derzeit 25,30 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief befindet, wenngleich sie noch 62,41 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand notiert.

Finanzielle Kennzahlen des Spezialchemie-Unternehmens

Avantium, bekannt für die Entwicklung erneuerbarer chemischer Lösungen wie Polyethylenfuranoat (PEF), weist eine Marktkapitalisierung von 154,2 Millionen Euro auf. Der aktuelle Aufwärtstrend könnte auf wachsendes Investoreninteresse an nachhaltigen Chemietechnologie-Unternehmen hindeuten, trotz der herausfordernden finanziellen Kennzahlen des Unternehmens.

Anzeige

Avantium-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Avantium-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Avantium-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Avantium-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Avantium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...