Der Halbleiterkonzern verzeichnet einen beachtlichen Umsatzanstieg von 25% durch steigende KI-Nachfrage und prognostiziert weitere Wachstumsdynamik im kommenden Quartal.

Broadcom, einer der führenden Halbleiterkonzerne, übertraf im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um beeindruckende 25 Prozent auf 14,9 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich konnte das Unternehmen einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar verbuchen - eine Steigerung um 4,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die bereinigte operative Marge lag bei starken 68 Prozent. Für das laufende zweite Quartal zeigt sich der Apple-Zulieferer sogar noch optimistischer als der Markt erwartet hatte: Der Umsatz dürfte mit 14,9 Milliarden Dollar fast ein Fünftel höher liegen als im Vorjahresquartal. Von dieser Summe sollen etwa zwei Drittel als bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) verbleiben.

Von KI-Boom und Marktreaktion

Ähnlich wie der Chiphersteller NVIDIA profitiert auch Broadcom erheblich vom gegenwärtigen Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die massiven Investitionen von Technologieunternehmen in Datenzentren, die für KI-Anwendungen benötigt werden, kurbeln die Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern stark an. An der Börse wurden die Zahlen und Prognosen mit Begeisterung aufgenommen. Die Broadcom-Aktie legte im US-Handel zunächst um mehr als 7 Prozent zu, konnte jedoch nicht alle Gewinne halten und notierte schließlich etwa 6 Prozent im Plus. Harlan Sur von JPMorgan bezeichnete die Ergebnisse und den Ausblick als "solide". Besonders die besser als erwartet ausgefallenen Geschäfte mit KI-Halbleitern und -Software hätten schwächere Umsätze in anderen Chipsparten mehr als ausgeglichen. Trotz der positiven Entwicklung der vergangenen drei Jahre, in denen sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 840 Milliarden Dollar verdreifacht hat, hatte die Aktie seit ihrem Rekordhoch im Dezember fast 30 Prozent an Wert eingebüßt.

Anzeige

Broadcom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Broadcom-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Broadcom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Broadcom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Broadcom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...