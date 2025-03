Logistikkonzern verzeichnet Kursrückgang im XETRA-Handel trotz überraschender Aufwertung durch Deutsche Bank Research und positiver Zukunftsaussichten

Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Freitagvormittag einen erheblichen Kursrückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie um 09:07 Uhr um 1,6 Prozent auf 43,54 EUR. Im frühen Handelsverlauf waren die Kursverluste sogar noch drastischer, als das Papier zeitweise bis auf 42,54 EUR absackte. Die XETRA-Sitzung hatte bei einem Eröffnungskurs von 42,78 EUR begonnen, wobei das Handelsvolumen bereits auf 425.517 Aktien anstieg. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Höchstwert des Papiers, der erst kürzlich am 06.03.2025 mit 44,27 EUR erreicht wurde - ein Niveau, das lediglich 1,68 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR vom Januar 2025 notiert die Aktie jedoch immer noch deutlich höher, was einem potenziellen Verlustrisiko von 24,14 Prozent entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,82 EUR, während die durchschnittliche Kurszielschätzung bei 43,57 EUR liegt.

Analysteneinschätzung und Zukunftsaussichten

Im deutlichen Gegensatz zur aktuellen Kursentwicklung steht eine überraschend positive Neubewertung durch die Deutsche Bank Research. Die Analysten haben ihre Einschätzung für die DHL Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel signifikant von 36 auf 50 Euro angehoben. Der betreffende Analyst beschrieb seine Wandlung "vom Zweifler zum Gläubigen" und begründete seinen Optimismus mit einem inzwischen deutlich weniger risikobehafteten und leichter erreichbaren Ausblick des Logistikunternehmens. Besonders hervorzuheben ist, dass die mittelfristigen Ziele des Konzerns nun nicht mehr den Versuch darstellen, die wirtschaftliche Entwicklung präzise vorauszuahnen. Diese positive Analystensicht steht in einem bemerkenswerten Spannungsverhältnis zum jüngsten Kurssprung nach Bekanntgabe der Vorjahresergebnisse und des Ausblicks auf 2024, die objektiv betrachtet nur mittelmäßig ausfielen. Die Frage, warum der Markt zunächst so positiv auf diese "naja"-Ergebnisse reagierte, bleibt offen, besonders angesichts des aktuellen Kurseinbruchs. Für Aktionäre bleibt immerhin die Dividendenprognose ein Lichtblick: Nach 1,85 EUR im Jahr 2023 wird für das laufende Jahr mit einer leichten Steigerung auf 1,86 EUR gerechnet.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...