Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnete am 8. März 2025 einen leichten Kursanstieg von +0,12% auf 213,63 USD. Damit setzt das Papier seinen positiven Trend fort, nachdem es bereits am Vortag um +0,36% zugelegt hatte. Im Monatsvergleich konnte die Aktie des Börsenbetreibers um beachtliche 2,05% zulegen. Die Jahresentwicklung zeigt mit einem Plus von 13,25% ebenfalls eine solide Performance. Derzeit notiert das Wertpapier 22,06% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 4,32% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des amerikanischen Börsenbetreibers beläuft sich aktuell auf 20,7 Milliarden Euro bei 104,7 Millionen ausstehenden Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 23,86 angegeben, während das aktuelle KGV bei 29,24 liegt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 10,51 USD, was einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 20,32 entspricht.

