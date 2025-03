Der Berliner Modekonzern plant den Squeeze-out verbleibender Aktionäre nach erfolgreicher Akquisition und prognostiziert gleichzeitig moderates Wachstum für 2025.

Zalando SE hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Expansionsstrategie erreicht, indem das Unternehmen erfolgreich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von ABOUT YOU Holding SE durch ein öffentliches Übernahmeangebot gesichert hat. Dies teilte der Berliner Online-Modehändler am Freitagmorgen mit. Die strategische Übernahme im Wert von etwa 1,2 Milliarden Euro soll voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der noch ausstehenden regulatorischen Genehmigungen. Basierend auf der erreichten Beteiligungsschwelle beabsichtigt Zalando nun, einen sogenannten Squeeze-out der verbleibenden Minderheitsaktionäre durchzuführen. Das Unternehmen plant, diesen entweder durch eine Verschmelzung von ABOUT YOU als übertragendem Unternehmen mit Zalando oder einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft umzusetzen, sofern keine direkte Übernahme durch das Erreichen einer 95-prozentigen Beteiligung möglich wird. In beiden Fällen würden die Minderheitsaktionäre eine angemessene Barabfindung erhalten, deren genaue Höhe zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt wird. Parallel zur Übernahmenachricht veröffentlichte Zalando seine Prognose für 2025, die ein Umsatzwachstum zwischen 4 und 9 Prozent sowie ein bereinigtes Ergebnisziel von 530 bis 590 Millionen Euro vorsieht. Diese Zahlen berücksichtigen noch nicht die Auswirkungen der ABOUT YOU-Akquisition.

Schwankende Börsenreaktion zeigt Investorenunsicherheit

Die Zalando-Aktie reagierte mit erheblichen Schwankungen auf die Ankündigung. Zunächst konnte das Papier im frühen Handel leicht zulegen und verzeichnete einen Anstieg von 3,5 Prozent, bevor es eine Kehrtwende vollzog und mit einem Minus von über 5 Prozent bei 32,72 Euro schloss. Dieser Rückgang reduzierte die Jahresgewinne der Aktie auf etwa 1 Prozent, was deutlich hinter der Entwicklung des DAX-Index zurückbleibt, der im gleichen Zeitraum um 16,5 Prozent zulegen konnte. Marktbeobachter führten die negative Marktreaktion hauptsächlich auf Bedenken hinsichtlich der Free-Cashflow-Entwicklung zurück, die hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch der Mittelpunkt der bereinigten Gewinnprognose lag unter den Konsensschätzungen der Analysten. Trotz des jüngsten Kursrückgangs beläuft sich die Marktkapitalisierung von Zalando auf rund 9 Milliarden Euro, was etwa 80 Prozent über der Bewertung des Vorjahres liegt, jedoch weit unter dem Höchststand vom Sommer 2021, als die Aktien über 100 Euro notierten. Die endgültigen Ergebnisse des Übernahmeangebots werden am 11. März 2025 veröffentlicht.

Anzeige

Zalando-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Zalando-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Zalando-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Zalando-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...