Die Luxusgüteraktie von Richemont verzeichnet weiterhin eine erfreuliche Entwicklung an den Börsen. Am 5. März konnte das Schweizer Unternehmen einen Kursanstieg von 0,94 Prozent verbuchen, was den anhaltenden Aufwärtstrend des Konzerns unterstreicht. Die US-Bank JPMorgan bestätigte nur einen Tag später ihre "Overweight"-Einstufung für den Luxuskonzern und bezog sich dabei auf den verbesserten Jahresabschluss. Trotz dieser positiven Signale musste die Aktie am 8. März einen Rückgang von 3,08 Prozent hinnehmen und notierte zuletzt bei 188,37 USD.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des führenden Luxusgüterkonzerns beläuft sich aktuell auf 93,6 Milliarden Euro. Auf Monatssicht musste das Wertpapier einen Rückgang von 9,96 Prozent verkraften, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 14,35 Prozent dennoch positiv ausfällt. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,87 liegt die Bewertung des Unternehmens deutlich über dem für 2025 prognostizierten KGV von 33,34.

Anzeige

Cie Financiere Richemont-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cie Financiere Richemont-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Cie Financiere Richemont-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cie Financiere Richemont-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...