Die Aperam Aktie zeigt sich am 7. März 2025 in guter Verfassung und verzeichnete einen Anstieg von 0,19% auf 32,11 EUR. Der internationale Edelstahlproduzent konnte im vergangenen Monat eine beachtliche Kurssteigerung von 9,82% erzielen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden Euro präsentiert sich das Unternehmen solide im Markt für Metallverarbeitung. Besonders die Jahresentwicklung mit einem Plus von 22,86% unterstreicht die positive Tendenz der Aktie, die aktuell 28,66% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

Stabile Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik von Aperam zeigt Kontinuität. Ende Februar 2025 schüttete der Konzern eine vierteljährliche Dividende von 0,42 EUR je Aktie aus - denselben Betrag wie bereits im November 2024. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,18 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,38 weist die Aperam Aktie fundamentale Kennzahlen auf, die für viele Anleger interessant sein könnten.

