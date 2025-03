Die I-Mab Aktie verzeichnet aktuell eine anhaltend schwierige Phase und notiert bei 0,79 EUR (Stand: 08. März 2025). Mit einem monatlichen Rückgang von 10,48% und einem Jahresverlust von fast 50% befindet sich das Biotech-Unternehmen in einer herausfordernden Situation. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit lediglich 64,4 Millionen Euro, was die angespannte Lage des auf Immunonkologie spezialisierten Unternehmens widerspiegelt. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Aktie immerhin 5,38% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Richtungsweisende Ereignisse in der kommenden Woche

In den nächsten Tagen stehen für I-Mab bedeutende Termine an. Zunächst wird das Unternehmen am 11. März an der Leerink Partners Global Healthcare Conference teilnehmen. Besonders relevant dürfte jedoch die für den 26. März geplante Veröffentlichung der Ergebnisse zum vierten Quartal 2024 werden. Investoren erwarten mit Spannung aktuelle Zahlen und Informationen zur Unternehmensentwicklung, insbesondere zu den laufenden klinischen Studien im Bereich der Krebs- und Autoimmunerkrankungen.

