Die Elmos Semiconductor SE verzeichnete am 5. März 2025 bemerkenswerte Insider-Aktivitäten, die als positives Signal für das Dortmunder Halbleiterunternehmen gewertet werden können. Laut einer EQS-Meldung tätigte ein Unternehmensinsider einen bedeutenden Aktienkauf, was auf internes Vertrauen in die Geschäftsentwicklung hindeutet. Der Aktienkurs des auf Automobilelektronik spezialisierten Unternehmens bewegte sich in den letzten Tagen volatil und notierte zuletzt bei 68,50 EUR (Stand: 08. März 2025). Im Monatsvergleich konnte die Aktie einen leichten Zuwachs von 0,96 Prozent verbuchen, während sie im Jahresvergleich einen Rückgang von 8,12 Prozent aufweist.

Aktuelle Kursentwicklung und Bewertung

Im deutschen Wertpapierhandel zeigte die Elmos-Aktie in dieser Woche eine wechselhafte Performance. Nach einem Kursgewinn auf 70,00 EUR folgte ein Rückgang auf 68,90 EUR, was einem Tagesverlust von 1,71 Prozent entsprach. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden EUR und einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,13 liegt die Bewertung des Unternehmens im branchenüblichen Bereich für Halbleiterhersteller.

