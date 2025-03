Die Aktie von ON Semiconductor verzeichnete am 8. März 2025 einen leichten Rückgang von 1,06% auf 41,83 EUR. Besonders bemerkenswert ist jedoch das aktuelle Übernahmeangebot des Halbleiterherstellers für Allegro MicroSystems, das seit dem Wochenende für Aufmerksamkeit in der Branche sorgt. Diese milliardenschwere Übernahme könnte dem Unternehmen aus Phoenix, Arizona, trotz des jüngsten negativen Trends neue Wachstumsperspektiven eröffnen. Seit einem Monat hat die Aktie bereits 7,86% an Wert verloren, während die Jahresperformance mit -44,66% deutlich im Minus liegt.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 17,6 Milliarden EUR bleibt ON Semiconductor ein bedeutender Akteur in der Halbleiterbranche. Die aktuellen Kennzahlen zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,21 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,25, was im Branchenvergleich als relativ niedrig einzustufen ist. Der Aktienkurs liegt derzeit 4,14% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 83,53% deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

