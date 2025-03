Der US-Energiekonzern Entergy verzeichnete am 7. März 2025 einen moderaten Kursanstieg von 0,33% auf 75,50 EUR, was als positive Entwicklung inmitten eines herausfordernden Marktumfelds gilt. Die Aktie des Stromversorgers mit Schwerpunkt in den südlichen US-Bundesstaaten konnte sich damit leicht von den Verlusten der vergangenen Wochen erholen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 32,2 Milliarden Euro bleibt Entergy ein bedeutender Akteur im Versorgungssektor, trotz des monatlichen Rückgangs von 10,68%.

Dividendenzahlungen stützen Wertpapier

Im Februar 2025 schüttete Entergy eine vierteljährliche Dividende von 0,60 USD aus, was das Interesse der Anleger an dem Titel aufrechterhält. Der aktuelle Kurs von 75,25 EUR positioniert die Aktie 38,37% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 12,96% unter dem Jahreshöchststand. Angesichts des aktuellen KGV von 30,68 und eines KUV von 2,73 bewegen sich die Bewertungskennzahlen im für die Branche typischen Bereich.

Anzeige

Entergy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Entergy-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Entergy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Entergy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Entergy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...