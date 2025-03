Die Aktie des Immobilienriesen Vonovia verzeichnete am 8. März 2025 einen leichten Anstieg von 0,16 Prozent und notiert aktuell bei 25,81 Euro. Trotz des jüngsten Kursanstiegs zeigt die Aktie im Monatsvergleich einen erheblichen Rückgang von 13,70 Prozent. Bemerkenswert ist die jüngste Einschätzung von JP Morgan Chase & Co., die Vonovia mit dem Rating "Overweight" bewertet hat. Diese positive Einschätzung erfolgt kurz vor wichtigen Unternehmensterminen: Am 19. März 2025 wird Vonovia die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren, gefolgt von mehreren Roadshows Ende März.

Bevorstehende Veranstaltungen

In den kommenden Tagen stehen für Vonovia mehrere bedeutende Termine an. Neben der Ergebnisveröffentlichung wird das Unternehmen am 20. März an der Bank Of America EMEA Real Estate CEO Conference teilnehmen. Zudem sind vom 25. bis 27. März mehrere Non-Deal-Roadshows geplant, unter anderem mit der Baader Bank.

